Fenerbahçe, 17 Mayıs Pazar günü evinde ikas Eyüpspor ile yapacağı maçla birlikte sezonu kapatacak. Sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek büyük tepki çeken ve 3 maç ceza alan Ederson için karar verildi.

A Spor'da yer alan habere göre aldığı cezayla sezonu kapatan Ederson, teknik heyetten izin istedi ve bu talebinin kabul görmesi sonrası Brezilya'ya gitti. Deneyimli kalecinin, FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği belirtildi.

Ederson bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 35 gol yiyen deneyimli eldiven, 13 kez de kalesini gole kapattı.