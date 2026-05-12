Fenerbahçe’de seçim gündeminin yanı sıra transfer gündemi de hareketli geçiyor. Adaylardan Aziz Yıldırım, anlaştığı isimleri seçim sonrası açıklayacağını duyururken Hakan Safi ise, ses getirecek hamleler üzerinde duruyor.

Hakan Safi, ses getirecek transferler için kolları sıvarken ilk hamlesini Rafael Leao ile yapacak. Safi uzun süredir temasta olduğu Portekizli yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. 26 yaşındaki sol açıkla el sıkışan Hakan Safi’nin, başkan seçilmesi hâlinde formayı giydireceği ilk isim Leao olacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer görüşmeleri yapmak üzere AC Milan yetkilileriyle bir araya gelmek için kulüp binasına gitti. Son Atalanta maçında tribünlerden yuhalanan Portekizli oyuncuya teknik direktörü sahip çıksa da, İtalyan basını Leao’nun kulüple bağının koptuğunu öne sürdü.

BONSERVİSTE BEKLENTİ BELLİ OLDU

Tuttomercatoweb’in haberine göre Leao, Milan ile sözleşme yenilemeyecek ve menajeriyle yeni adresi için görüşmelere başladı. Kulübün Portekizli futbolcu için 50 milyon Euro talep ettiği iddia edilirken, Leao’nun hâlihazırda yıllık 7 milyon Euro kazandığı ve sözleşmesinin 2 yıl daha devam ettiği hatırlatıldı.

Bu sezon lig ve kupada toplam 30 maçta forma giyen Leao, sadece 10 gol atıp 3 asist yapabildi. Portekizli yıldız, tam 70 gündür gol sevinci yaşayamadı ve bu durum performansını tartışmaya açtı.

BİR İSİM DAHA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi, kaleci transferi için de Milan ile temas halinde. Başkan seçilmesi halinde Ederson ile yol ayrımına gitmeyi planlayan Safi, Mike Maignan için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İtalyan devi ile bu sezon göz dolduran bir performans sergileyen 30 yaşındaki file bekçisi için de pazarlıklar başladı.