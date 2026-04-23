Ara transfer döneminde Fransız ekibi Angers’ten alınan 19 yaşındaki Sidiki Cherif’in Konya maçındaki performansı sonrası 4 milyon Euro kiralama bedeli ve 18 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle toplam 22 milyon Euro’luk maliyeti bir kez daha sorgulandı.

Guendouzi (28 milyon Euro), Kerem Aktürkoğlu (22.5 milyon Euro) ve En-Nesyri’den (19.5 milyon Euro) sonra Fenerbahçe tarihinin en pahalı 4. transferi olan Cherif tam bir hayal kırıklığına yol açtı. Devre arası transfere harcanan 100 milyon Euro da uçtu gitti.