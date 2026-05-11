Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, transfer hareketliliğine başladı.

Fenerbahçe'den sorunlu ayrılan Jhon Duran, sarı kırmızılı ekibin şampiyonluk paylaşımlarını beğenirken sarı lacivertlilerin tepkisini çekmişti. Duran'ın Fenerbahçe ile yaşadığı problemi kişiselleştirip Galatasaray'a haber yolladığı iddia edildi.

iYağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jhon Duran’ın Galatasaray’a transfer olmak istiyor. Fenerbahçe’den ayrılırken Duran’ı Galatasaray’a önerdikleri ancak o dönem transferin gerçekleşmediği ve Duran'ın ayrıldığından beri Galatasaray’a gitmek için uğraştığı iddia edildi.

KAVUKCU SİNYALİ VERDİ

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu’nun şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalar da Jhon Duran iddialarını güçlendirdi. İsim vermeden konuşan Kavukcu“Bize gelmek isteyip de başka kulübe giden futbolcular şimdi ‘Galatasaray’a gelebilir miyiz’ diye haber yolluyor. İsim söylemeyeyim, anlayan anlar” ifadelerini kullandı.

Duran’ın menajerlik şirketinin Galatasaray ile yakın ilişkileri olduğu iddiası sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe sonrası rotasını Galatasaray’a çevirdiği konuşulan 22 yaşındaki forvet için son kararın teknik direktör Okan Buruk’un raporuna göre verileceği belirtildi.

Rusya Premier Lig ekibi Zenit forması giyen Jhon Duran çıktığı 6 maçta 2 gol kaydetti ve beklentilerin uzağında kaldı. Kaydettiği iki golün de penaltıdan olması tartışılan Kolombiyalı futbolcunun piyasa değeri 7 milyon Euro'ya kadar geriledi.