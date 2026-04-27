Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yarışına veda etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 67 puanda kalırken, Galatasaray puanını 74'e yükseltti ve son 3 haftaya 7 puan önde girdi. DURAN’IN ATTIĞI MESAJ ORTALIĞI KARIŞTIRDI Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Jhon Duran'dan sürpriz bir hamle geldi. Jhon Duran, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi atarak destek verdi. Duran'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarları adeta çıldırttı. Sarı lacivertliler Kolombiyalı oyuncuyu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

