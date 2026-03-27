Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vararak imza atmak üzere İstanbul'a getirdiği 17 yaşındaki yıldız adayı Amara Diouf'un transferinde ilginç gelişmeler yaşandı. Sarı-Lacivertliler, Afrika'nın en büyük potansiyelleri arasında gösterilen genç futbolcunun çapraz bağ revizyon ameliyatını dahi yaptırdı. Afrika basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin sözleşmeyi askıya alması nedeniyle Diouf, ülkesi Senegal'de yetiştiği Generation Foot Akademisi'ne geri döndü. AYLAR SONRA SERBEST KALACAK 7 Haziran 2008 doğumlu 17 yaşındaki futbolcu, aylar sonra 18'ine basar basmaz istediği kulüple sözleşme imzalama hakkına sahip olacak. Afrika futbolunun en büyük potansiyelli hücumcuları arasında gösterilen Diouf; aynı zamanda hızı ve çalım yetenekleriyle Sadio Mane'nin veliahtı olarak lanse ediliyor.

