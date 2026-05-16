Fenerbahçe, kaleci Tarık Çetin ile sözleşme uzattı. Sezon sonunda Trabzonspor'a transfer olacağına yönelik iddialar ortaya atılan deneyimli file bekçisi, geleceğini sarı lacivertli kulübe emanet etti. Fenerbahçe'den transfere ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Kalecimiz Tarık Çetin 3 yıl daha Fenerbahçemizde! Fenerbahçe SK Futbol Akademimizde yetişen ve geçtiğimiz sezon Futbol A Takımımıza transfer edilen Tarık Çetin’in sözleşmesi, 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Tarık Çetin’e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

