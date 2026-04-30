Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performanslar izleyenleri büyülemeye devam ediyor.

Milli futbolcu, İngiliz ekibinde yakaladığı form grafiği ile dev ekipleri peşine taktı.

TEAMTalk'un haberine göre; İngiliz devi Manchester United, uzun süredir yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Ferdi için kapıyı 50 milyon Euro'dan açan Brighton yönetimi, Manchester United ile pazarlıklara şimdiden başladı.

SATIŞTAN PAY HAKKI VAR

Bu olası dev transfer sadece iki kulübü değil Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Sarı lacivertlilerin, satışına izin verdiği milli oyuncu için anlaşmaya satıştan pay koydurduğu biliniyor. Yapılan anlaşma gereği, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan bir sonraki satışının karından Fenerbahçe kulübüne yüzde 10 pay verilecek. 50 milyon Euro'luk bir satış durumunda Fenerbahçe'nin kasasına 5 milyon Euro daha girecek.