Bir dönem Türk futbolunun en büyük potansiyel vadeden gençleri arasında gösterilen Emre Mor'un Fenerbahçe'ye gelişi Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Ancak Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Mor, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübü ve İstanbul'u sessiz sedasız terk etti.

LİSANSI ÇIKARTILMADI FORMA GÖREMEDİ

Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunda Karagümrük'ten transfer edilen hücumcu, takip eden sezonlarda Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralanmıştı. Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bu sezon lisansını dahi çıkarmadı. Son maçına 4 Mayıs 2024'te çıkan ve bu sezon boyunca çalışmalarını bireysel idmanlarla sürdüren Mor, sözleşme bitiminin ardından Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

Fenerbahçe kariyerinde 49 maça çıkan Emre Mor, 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Serbest statüde bulunan milli futbolcunun kısa süre içinde yeni takımıyla anlaşması bekleniyor.