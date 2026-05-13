Fenerbahçe’ye UEFA’dan şok ceza geldi. Sarı-lacivertliler, harcama limitini aşması nedeniyle 10 milyon euro cezaya çarptırıldı. Ceza kararında özellikle Jose Mourinho’nun alacakları, Kerem Aktürkoğlu’nun maaş yapısı etkili oldu.

Yağız Sabuncuoğlu’na göre Jose Mourinho’nun alacakları ve Kerem Aktürkoğlu’nun UEFA ile yapılan görüşmelerin ardından bütçeye dahil edilen maaşı nedeniyle limit aşıldı. Bu aşım sonrası UEFA sarı lacivertlilere 10 milyon Euro ceza verdi.

TRANSFER YASAĞI YOK

Fenerbahçe’ye verilen cezanın şu aşamada para cezası düzeyinde kaldığı, Avrupa kupalarından men veya transfer yasağı gibi daha ağır bir yaptırımın gündemde olmadığı belirtiliyor. Ancak UEFA’nın kulübün mali yapısını takip etmeyi sürdüreceği ifade ediliyor