Gelecek sezon için transfer planlamasının ilk sırasına santrfor yazan Fenerbahçe'de isimler netleşiyor. Sarı-Lacivertlilerin adayları arasında yer alan Gineli golcü Serhou Guirassy ile ilgili ise Alman basınında heyecan verici bir gelişme yer aldı.

TEMMUZ BAŞINDA DEVREYE GİRECEK

Alman gazetesi BILD'in haberine göre Guirassy, Borussia Dortmund'dan ayrılma kararı aldı. Ayrıca 30 yaşındaki santrforun sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu ve bu maddenin 1 Temmuz'dan itibaren devreye gireceği ifade edildi.

KIYASIYA YARIŞ VERECEK

Öte yandan Fenerbahçe Gineli santrforun tek talibi değil... İtalyan devi Milan, İngiltere'den Tottenham ve birden çok Suudi Arabistan kulübünün de yıldız golcüye ilgisi bulunuyor. Dortmund'un, Guirassy'den gelecek bonservis bedelini ise Hoffenheim forması giyen Kosovalı golcü Fisnik Asllani'ye yatırması bekleniyor.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Guirassy, 18 gol ve 6 asistle 24 gole direkt katkı sağladı. Transfermarkt'a göre 30 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 40 milyon euro...