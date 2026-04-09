Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de yıldız futbolcusu Marco Asensio, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyun kenarına gelmişti. Dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan İspanyol futbolcunun henüz MR çekimi gerçekleştirilemedi.

Sabah’ın haberine göre sürecin uzamasıyla birlikte Asensio’nun sadece bu hafta oynanacak Zecorner Kayserispor değil, Çaykur Rizespor maçına da yetişmesinin zorlaştığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın en etkili isimlerinden biri olmuştu.

İspanyol Milli Takımı'na çağrılmayı bekleyen Asensio, Dünya Kupası öncesi bir an önce sahalara dönmek istiyor.