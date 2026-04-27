Kızılcık Şerbeti dizisi, 138. bölümüyle 4. sezonunu tamamlayacak ve sezon finaliyle ekrana kısa bir ara verecek. Gold Film imzalı dizi, yeni sezonda da dikkat çeken gelişmelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

GÖKBERK YILDIRIM VEDA ETTİ

Bu akşam yayınlanacak 134. bölümde ise dizide bir ayrılık yaşanacak ve Gökberk Yıldırım ekibe veda etti. Yoğun ve gerilimli geçen bölümün ardından oyuncunun hikâyesi sona erdi.

ASAF KARAKTERİ GELİYOR

Öte yandan diziye yakın zamanda “Asaf” adlı yeni bir karakterin de dahil olması bekleniyor. Daha önce dizide adı geçen Asaf, Başak’ın (Seray Kaya) kardeşi olarak hikâyede yer alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu görüşmeleri sürüyor.





5. sezonda kadroya Murat Aygen dahil olacak.