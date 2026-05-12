Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, FETÖ’nün medya yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilen firari Cevheri Güven’e bilgi ve belge sızdırıldığı iddiasıyla yargılanan emniyet mensupları hakkında karar verildi.

Mahkeme, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “gizliliği ihlal” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından beraatine hükmetti.

Tutuklu sanık polis memuru Serkan Dinçer ise “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan takdiri indirim uygulanarak 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Dinçer’in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Ankara dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşmada söz alan Murat Çelik’in avukatları, bilgi sızıntısının emniyet içerisinden gerçekleşmediğini savunarak, sürecin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı isimler üzerinden yürütüldüğünü öne sürdü.

Savunmada, “İfade sızdırmanın emniyetten olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu dava üç yıldır emniyet teşkilatına zarar vermektedir” ifadeleri kullanıldı.

Şevket Demircan da suçlamaları reddederek, yıllarca FETÖ ile mücadele eden polisler olduklarını belirtti. Demircan, bazı belge ve PDF dosyalarının farklı kişiler tarafından gönderildiğinin ortaya çıktığını savundu.

'BU OLAYLARIN MAĞDURUYUM'

Tutuklu sanık Serkan Dinçer ise savunmasında meslek hayatı boyunca çok sayıda operasyon yürüttüğünü ve FETÖ ile mücadelede aktif görev aldığını söyledi.

Dinçer, “18 yıllık meslek hayatım boyunca birçok gizli operasyonda görev yaptım. Savunmalarım ve sunduğum deliller dikkate alınmadı. Bu olayların mağduruyum” dedi.

Gözaltı sürecinde baskıya maruz kaldığını öne süren Dinçer, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Davada, eski emniyet yöneticileri Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan hakkında “örgüt adına suç işleme”, “görevi kötüye kullanma” ve “gizliliğin ihlali” suçlarından 9 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Sanık Serkan Dinçer için ise “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.