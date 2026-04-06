Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıl 81 ildeki okullara gönderdiği kararname ile öğretmenlerin kılık-kıyafet kurallarında değişikliğe gitmişti.



Bu durum, özellikle mini eteğiyle ders anlatırken çekilen görüntüleri ile uzun süre sosyal medyada tartışmalara neden olan Fidan Atalay'ın yeniden gündem olmasına neden olurken, Atalay'ın son yıllarda öğretmenlik mesleğini tamamen bıraktığı öğrenildi.



AYLIK KAZANCI 1 MİLYON LİRAYA DAYANDI



KPSS'ye hazırlanan öğrencilere ekonomi alanında İngilizce ders veren Atalay'ın, sosyal medyada fenomen olmasının ardından ders anlatmayı bıraktığı öğrenildi.



Halihazırda Instagram hesabı üzerinden abonelerine özel paylaşımlarda bulunan Atalay'ın abone sayısı 12.100'e ulaştı. Atalay'ın belirlediği aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu öğrenilirken, 33 yaşındaki öğretmenin aylık gelirinin 968 bin lirayı aştığı biliniyor.

