Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından taraftarlar, tribünde yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında istifaya davet etti. Siyah-Beyazlılarda henüz herhangi bir istifa veya görevden alma yaşanmazken, camiada ihtimaller yeniden değerlendirilmeye başlandı.

"MECBUR KALIRSAK..."

Siyah-Beyazlılarda son dönemin en başarılı başkanlarından olarak gösterilen Fikret Orman, seçim halinde aday olup olmayacağı sorusunu yanıtladı. Orman, "Beşiktaş'ın başında bir yönetim kurulu var ve bir sene önce seçildiler. O günün şartlarında karar veririz ama gençlerin önünü açmamız lazım. Biz de yaşlanıyoruz, bizim de biraz kendimize vakit ayırmamız lazım. Ama mecbur kalırsak yapacağımız bir şey yok" diye konuştu.

Beşiktaş, Fikret Orman'ın başkanlık yaptığı 2012-2019 yılları arasında iki şampiyonluk yaşadı.