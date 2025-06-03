Olayın ardından fil, bir süre komşu evin bahçesinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Ploy, yaptığı açıklamada, fillerin zaman zaman bölgeye geldiğini ancak ilk kez bir filin dükkâna girerek yiyeceklere yöneldiğini belirtti.

Yangın nedeniyle yaklaşık bin Baht (yaklaşık 1.200 TL) maddi zarar oluştuğunu ifade eden Ploy, filin özellikle pirinç krakerleri ve yumurtalara rağbet gösterdiğini söyledi.

Milli park yetkilileri, filin yıllardır bölgede yaşadığını ve tanındığını, ancak bir dükkâna girerek yiyecek aramasının ilk kez yaşandığını kaydetti.

Tayland’da vahşi fil nüfusunun 3.000-3.500 civarında olduğu tahmin ediliyor. Filler, genellikle sürüler halinde tarlalara ve yerleşim alanlarındaki bahçelere yiyecek aramak için girse de, bir filin gündüz saatlerinde tek başına bir markete girmesi bölge için nadir bir olay olarak dikkat çekti.