Yemekteyiz programıyla ekranların sevilen yüzü olan Zuhal Topal, son günlerde hakkında yapılan eleştirilerle gündeme gelmişti. Bircan Bali ve Esra Balamir’in yorumlarına sessiz kalmayan Topal, ilk kez konuştu.

Bir magazin programında kıyafetleri ve fiziği üzerinden eleştirilen Topal’a yönelik Bircan Bali ve Esra Balamir'in sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle “İrisin ve her şeyi giymemelisin” şeklindeki yorumlar, izleyicilerden de tepki çekmişti.

İnci Türkay'ın Liste oyunu öncesi magazincilerin sorularını yanıtlayan Topal, iddialara sert bir dille karşılık verdi. Eleştirileri eşi sayesinde duyduğunu belirten ünlü sunucu, “Kim olduğunu bilmiyorum, eşim söyledi” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

“Kim o, sunucu muymuş? Ben tanımıyordum, eşim söyledi. Birkaç magazin sayfasında 3 bin 4 bin yorum yapmışlar. Ben yurt dışındaydım. Sağ olsun sevenler o kadar güzel cevaplar ve yorumlar yazmışlar ki… Benim hiçbir şey dememe gerek yok.''





Topal, açıklamasının devamında ise bu tür yorumları ciddiye almadığını vurgulayarak, “Ben o tip insanları muhatap almam. Bu tarz yorumlar için bir altyapı ve kültür gerekir” ifadelerini kullandı.

''Ben zaten o tip insanları muhatap alamam biliyorsunuz. O tarz yorumlar yapmanız için ya modacı olmanız, ya eğitiminizin olması lazım. Bir altyapı ve kültür gerek. Benim ne de aile terbiyem müsaade eder. Zaten gerek de yok. Onlara yazılan yorumlar bana yazılsa ben sokağa çıkamazdım. Geçmiş olsun hepsine… ”

Ünlü sunucuya sosyal medyada çok sayıda destek mesajı gelirken, yaşanan polemik kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Bircan Bali, Topal'ın açıklamalarına karşılık şu ifadeleri kullandı:

Sürekli Seda ablanın artığı olan formatlara talip olan kadın değil mi ya altı üstü? Yıllarca kurgulu programlar yapıp insanları kandıran, tüm programlara insanları aptal yerine koymadıkları ve gerçekten altyapı gerektiren programlar yapmalarını dilerim.

Ekibinin içinden beni arayıp gizli gizli teşekkür eden yıllardır biz neler çekiyoruz bir bilsen abla diyenlerin isimlerini veremem.