FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan altın madalyanın ardından Türkiye'de milyonların ilgi odağına oturan Filenin Sultanları'nda kaos yaşanıyor.



Geçtiğimiz aylarda takımın önemli parçaları arasında yer alan İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt'un birbirine yönelik göndermeli paylaşımlarından sonra bu kez Melissa Vargas ve Zehra Güneş arasında gerginlik yaşandı.





BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR



VakıfBank'ın orta oyuncusu Güneş ile Fenerbahçe Medicana'nın yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas, yaklaşık iki yıldır kurdukları yakın ilişki ile biliniyor. Milli Takım'daki dostluklarının yanı sıra rakip oldukları karşılaşmalarda dahi birbirleriyle şakalaşmaktan geri durmayan ikili, yaşadıkları tartışmanın ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.



VARGAS'TAN ZEHRA'YA GÖNDERMELİ ŞARKI



İkili arasındaki durum, sporcuların hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken, Vargas'ın gece yarısı paylaştığı şarkıda yer alan sözler, kırgınlığın boyutunu gözler önüne serdi.



Küba asıllı Türk milli pasör çaprazı, Zehra Güneş ile yaşadığı gerginliğin haberleştirilmesi ve sosyal medyada gündem olmasının ardından hesabından Billie Eilish’in Happier Than Ever şarkısını “2021’de seviyordum, 2026’da anladım” notuyla paylaştı.





'BU ŞEHİRDEN NEFRET ETMEMİ SAĞLADIN'



Şarkıda yer alan şu sözler dikkat çekti:

“Seninle hiçbir bağ kuramıyorum,

Gerçekten de kuramıyorum

Çünkü ben kendime asla böyle kötü davranmazdım

Bu şehirden nefret etmemi sağladın...

Ve ben senin hakkında internette atıp tutmadım

Kimseye de seninle ilgili kötü bir şey söylemedim”







