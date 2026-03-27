Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, vefatının birinci yılında Beyoğlu Sineması’nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı gecede duygusal anlar yaşandı.

''ONSUZ OLMAK ÇOK ZOR''

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; etkinliğe katılan Filiz Akın’ın eşi, diplomat Sönmez Köksal, yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi. Köksal, “Onsuz olmak zor, büyük bir boşluk yaşıyorum” sözleriyle dikkat çekti.

DOĞDUĞU EV MÜZE OLUYOR

Sönmez Köksal ayrıca Filiz Akın’ın doğduğu yer olan Beypazarı’ndaki evin müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Bu adımın, sanatçının hatırasını yaşatmak adına önemli bir çalışma olacağı belirtildi.

ZATÜRRE SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

22 Mart 2025'te Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akın'ın ölüm haberini, Sağlık Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz" denildi.