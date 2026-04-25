İngiltere'nin Leicester şehrinde "Soykırıma Karşı İnsanlar" adlı gruba bağlı aktivistler İsrail merkezli savunma firması Elbit Systems'e ait bir fabrikanın çatısını delerek içeriye iniş yaptı.

Eylemciler cuma sabahı merdivenler yardımıyla jiletli telleri aşarak UAV Tactical Systems tesislerine girmeyi başardı.

Aktivistler çatıda delikler açtıktan sonra halatlarla binanın içine sarktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde aktivistlerin tavanı parçalayarak fabrikanın steril odasına girdikleri açıkça görüldü.

İsrail İHA parçalarının üretildiği bu steril odadaki kirlenmenin üretimi aylar boyunca durdurabileceği ifade edildi.

Eyleme katılan aktivistlerden biri "Hükümetimizin İsrail’in Filistin halkına karşı uyguladığı bu soykırımdaki iş birliğinden artık bıktık ve tamamen usandık. Bu dünyada soykırıma asla yer olmadığını biliyoruz ve işte tam da bu yüzden Elbit şirketini kapatmak amacıyla bugün buradayız.” dedi.

İSRAİL'İN SİLAH FABRİKASI

Elbit Systems İsrail'in kullandığı İHA'lar ve kara tabanlı askeri teçhizatın yaklaşık yüzde 85'in üretiyor.

Şirket Gazze'deki askeri operasyonlar için silah tedarikinde en büyük rollerden birini üstleniyor.

Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese tarafından geçen yıl hazırlanan bir raporda Elbit Systems gibi İsrail firmaları için bu sürecin oldukça karlı bir girişime dönüştüğü belirtildi.

Savunma devinin İngiltere kolu 2023 yılından bu yana İngiltere Savunma Bakanlığı ile tank mürettebatı eğitimi üzerine elli yedi milyon sterlinlik bir sözleşme yürütüyor.

Hükümetin geçen yıl terör örgütü olarak yasakladığı Filistin Eylemi gibi doğrudan eylem grupları şirketin genel merkezlerini sıkça hedef alıyor.

Yaklaşık yirmi bin çalışanı olan ve iki milyar dolar gelir elde eden bu savunma devi İsrail ile olan bağları nedeniyle İngiltere'deki Filistin yanlısı aktivistlerin düzenli hedefi haline geldi.