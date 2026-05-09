Ukrayna'nın güneydoğusunda, 2020 yılında yaşanan ve bugün hâlâ gizemini koruyan bir olay, duyanların kanını donduruyor. İsmi açıklanmayan 51 yaşındaki bir anne, ömür boyu hapse mahkûm edilen oğlunu kurtarmak için modern bir "Esaretin Bedeli" hikayesine imza attı.

GECE YARISI MESAİSİ İLE EL YAPIMI

Her şey kadının Mykolaiv bölgesinden kalkıp Zaporijya yakınlarındaki Kamyanske yerleşimine gelmesiyle başladı. Planı basitti ama uygulaması imkansıza yakındı: Hapishaneye doğru bir tünel kazmak.

Gizli Ulaşım: Dikkat çekmemek için gece karanlığında sessiz bir elektrikli scooter kullandı.

Mühendislik Harikası: Toprağın 3 metre altına inen ve yaklaşık 10 metre uzunluğunda bir tünel kazdı.

İnanılmaz Çaba: Tonlarca toprağı el arabasıyla taşıyıp terk edilmiş bir garaja sakladı. Kazı sırasında dar tünelde hareket edebilmek için el yapımı kontrplak bir kaykay kullandı.

HEDEF 11 NUMARALI CEZAEVİ

Annenin hedefinde, "ömür boyu hapis yatanların" tutulduğu Vilnyanska 11 Numaralı İnfaz Kurumu vardı. Raporlara göre, bu cezaevi oldukça eski ve bakımsız bir yapıydı. Hatta bazı binaların çatılarının ağır hasarlı olduğu ve inşaatların onlarca yıldır sürdüğü biliniyordu. Kadın, hapishanenin zayıf noktalarından birine ulaşmaya çalışıyordu.

Üç hafta süren hummalı çalışmanın ardından tünel yetkililer tarafından fark edildi. Tünel henüz hapishane sınırlarına ulaşmamıştı. Ancak bu girişim, tasarım, sadakat ve çaresizliğin uluslararası bir sembolü haline geldi.

"Bir anne, oğluna ulaşmak için kelimenin tam anlamıyla dünyayı kazdı."

AKIBETLERİ BİLİNMİYOR

Olayın üzerinden geçen altı yıla rağmen, bu kahraman/suçlu annenin ve oğlunun akıbeti tam bir muamma.

Hukuki Durum: O dönemde kadının yakalandığı ve yargılanacağı açıklanmıştı ancak mahkum edilip edilmediğine dair hiçbir kamu kaydı bulunamadı.

Değişen Yasalar: Ukrayna’da 2021 ve 2023 yıllarında yapılan yasal değişikliklerle, ömür boyu hapis yatan mahkumların şartlı tahliye veya özel aile durumlarında dışarı çıkma hakları genişletildi.

Yarım kalan bu kaçış planı, bir annenin evladı için neleri göze alabileceğinin en somut ve en karanlık örneği olarak tarihe geçti. 10 metrelik tünel belki özgürlüğe açılmadı ama bu kadının adını "tarihin en cüretkar anneleri" arasına yazdırdı.