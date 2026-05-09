Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde bulunan Sparkasse’nin kasalarını boşaltan soyguncular, 300 ile 500 milyon Euro değerinde para, mücevher, altın ve değerli saatleri alarak izlerini kaybettirdi.

3 binden fazla kasanın hedef alındığı olayda tüm varlıklarını kaybeden mağdurlar eyleme geçti. Başını Türklerin çektiği grup, bankadan hâlâ net bir açıklama gelmemesinden şikâyetçi.

Zararlarının çok büyük olduğunu ve tüm mal varlıklarını kaybettiklerini belirten gurbetçiler, banka yönetiminin istifasını istedi. Türk ve Alman mağdurlar, dün banka önünde toplanarak protesto düzenledi.

60 yaşındaki Memduh S., 33 yıl madende çalıştığını ve tüm birikimini altına yatırarak kasada sakladığını anlattı. “Hep çocuklarım ve emekliliğim için para biriktirdim. Altın külçeler aldım, kasaya koydum ve şimdi hepsi gitti” dedi.

Bazı Alman yaşlılar geçinebilmek için şişe toplamaya başladıklarını söylerken, kimileri ise tüm anılarını ve geleceklerini kaybettiklerini dile getirdi. Gösterileri organize eden ve mağdurlar arasında yer alan 29 yaşındaki Soner Sarı ise Sparkasse yönetiminin artık sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Sarı, “İletişim yok, empati yok. Kimse sorumluluk almıyor, bize yardım eden yok. Bu yönetim gitmeli ve bize yardımcı olacak birileri gelmeli” ifadelerini kullandı.