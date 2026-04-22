Japonya’da film ve anime içeriklerinin tüm olay örgüsünü detaylı şekilde yazıya dökerek internet sitesinde paylaşan bir yönetici, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Tokyo Bölge Mahkemesi, eserlerin senaryosunu başından sonuna kadar aktarmanın sıradan bir tanıtım değil, izinsiz bir "uyarlama" olduğuna hükmetti. 39 yaşındaki site yöneticisine 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, ceza 4 yıl süreyle ertelendi. Sanık ayrıca 1 milyon yen tutarında para cezasına mahkum edildi.

ESER SAHİPLERİNİN HAKLARINI GASBEDİYOR

Davanın merkezinde, özellikle "Godzilla -1.0" filmi ve "Overlord III" animesine dair yayımlanan kapsamlı içerikler yer aldı. Mahkeme kayıtlarına göre Godzilla hakkında hazırlanan 3 bin kelimelik metin, izleyiciye yapımı izlemeden tüm hikâyeyi tüketme imkanı sunarken, anime özetlerinde görsellerin ve diyalogların birebir aktarıldığı tespit edildi.

Savcılık, bu yöntemin ticari amaçla reklam geliri elde etmek için kullanıldığını ve eser sahiplerinin haklarını doğrudan gasbettiğini savundu.

Savunma tarafı, bir filmin özünün yalnızca olay örgüsünden ibaret olmadığını, görsellik, müzik ve oyunculuk gibi unsurlar olmadan orijinal deneyimin oluşmayacağını iddia ederek beraat talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, olay akışını sistemli ve detaylı bir şekilde yazıya aktarmanın eserin temel özelliklerini koruyarak yeniden üretmek anlamına geldiğine karar verdi.

Bu emsal niteliğindeki karar, bir yapımı izlemeye gerek bırakmayacak düzeydeki ayrıntılı içerik paylaşımının hukuki bir suç teşkil edebileceğini tescillemiş oldu.