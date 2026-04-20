Meksika’da günlerdir yoğun şekilde aranan 30 yaşındaki Grecia Guadalupe Mendoza Orantes, sonunda sağ olarak bulundu. Ancak arama çalışmalarının bu kadar uzamasının nedeni ise herkesi şaşırttı. Kadının sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğrafları aşırı filtreli olduğu için ne polis ne de halk onu tanıyabildi.

Olay, 12 Nisan’da Grecia Guadalupe Mendoza Orantes’in silahlı bir grup tarafından kaçırıldığına dair görgü tanıklarının ifadeleriyle başladı. Meksika polisi ve eyalet arama ekipleri genç kadını bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı. Şehrin her yeri, internet siteleri ve sosyal medya platformları Grecia’nın fotoğraflarıyla doldu. Ancak büyük bir sorun vardı: Kullanılan tüm fotoğraflar, kadının sosyal medya hesaplarındaki ağır filtreli, düzenlenmiş ve gerçekliğinden uzak görüntülerdi.

Polis dört gün boyunca yoğun arama yaptı ancak halktan 'Onu gördüm' şeklinde etkili hiçbir ihbar gelmedi. Sonunda genç kadın bir otoyol kenarında sağ olarak bulundu. Operasyonun ardından yetkililerin itirafı ise şok etkisi yarattı: "Elimizdeki fotoğraflar o kadar değiştirilmişti ki, insanlar yanından geçse bile kayıp ilanındaki kişi olduğunu fark edemedi."

Arama komisyonu, "Eğer ilanlarda filtresiz ve doğal fotoğraflar kullanılsaydı, arama çalışmaları saatler içinde sonuçlanabilirdi" diyerek, sosyal medya filtrelerinin acil durumlarda yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Olayın detayları ortaya çıkınca sosyal medya ayağa kalktı. Kullanıcılar kadının kurtulmasına sevinirken, bir yandan da hayati durumlarda filtre kullanmanın bedelini tartışmaya başladı. Birçok kişi, "Filtreler bizi güzel göstermiyor, görünmez yapıyor" yorumlarıyla durumu özetledi.

Grecia’nın kaçırılma olayının, bölgedeki kanlı bir bar baskınıyla bağlantılı olabileceği şüphesi sürüyor. Genç kadın sağ kurtarılmış olsa da, bu olay sosyal medya filtrelerinin masum bir eğlenceden polisiye bir engele nasıl dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak tarihe geçti.