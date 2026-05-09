Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 8. kez final-four heyecanı yaşayacak.

Euroleague'de normal sezonu 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off serisinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 3-1 üstünlük kurdu ve adını üst üste üçüncü defa son 4 takım arasına yazdırdı. EuroLeague'de 2017 ve 2025'te kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek final four organizasyonunda son şampiyon ünvanını korumaya çalışacak.

Son 11 sezonda 8. kez Final-Four'a yükseldi

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Final-Four'un müdavimi oldu. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2014-2015 sezonundan bu yana adını 8. kez son 4 takım arasına yazdırarak önemli bir başarıya imza attı. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Final-Four biletini aldı.

Jasikevicius'un yedinci Final-Four'u olacak

Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de başantrenör olarak 6'sı üst üste olmak üzere 7. kez Final-Four sahnesine çıkacak. Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı, ilk Final-Four heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı.

2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Jasikevicius, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı. Sarunas Jasikevicius, bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde etti.