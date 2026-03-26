Wall Street, küresel piyasalardaki jeopolitik belirsizliklere ve gümrük tarifelerindeki çalkantılara rağmen 2025 yılını tarihi bir finansal başarıyla tamamladı. New York Eyalet Denetçisi Tom DiNapoli tarafından açıklanan verilere göre, finans dünyasının kalbi sayılan menkul kıymetler sektörü, kârlılığını bir önceki yıla oranla yüzde 30’dan fazla artırarak 65,1 milyar dolara taşıdı.

Halka arzlar, borçlanma araçları aracılığı ve varlık yönetimi ücretlerindeki bu devasa büyüme, çalışanların ikramiye havuzuna da rekor artış olarak yansıdı. Sektör genelindeki toplam ikramiye ödemeleri yüzde 9 yükselerek 49,2 milyar dolarlık zirve noktasına ulaştı.

KİŞİ BAŞINA 12 MİYON TL İKRAMİYE

Mali genişlemenin çalışan bazındaki etkisi, kişi başına düşen ortalama ikramiyenin yüzde 6'lık artışla 246 bin 900 dolara (12 milyon 950 TL) yükselmesiyle somutlaştı. İkramiyelerin toplam ücretlerin yaklaşık yüzde 42'sini oluşturduğu bu "performans odaklı" sistemde, yan ödemeler dahil yıllık ortalama maaşlar 505 bin 677 dolar seviyesine kadar çıktı.

Finans sektörü bu kâr patlamasıyla New York eyaletinin toplam vergi tahsilatının yüzde 19’undan fazlasını tek başına karşılayarak bölge ekonomisinin lokomotifi olma özelliğini sürdürdü.

İstihdam tarafında ise dev kârlara rağmen daha temkinli bir seyir izlendi. 2024 yılında 201 bin 500 ile son 30 yılın zirvesini gören çalışan sayısı, 2025 öncü verilerine göre sınırlı bir düşüşle 198 bin 200 seviyesine geriledi.