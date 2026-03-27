Alman bankacılık devi Commerzbanki İran Savaşı'nın ardından değerli metaller ve petrol fiyatları için beklentisini güncelledi.

Banka, İran Savaşı'nın mayıs ayında sona ereceğini varsaydıklarını ve ana senaryolarını buna göre düzenlediklerini belirtti. Bankacılık devi altın beklentisini yukarı yönlü güncellerken, petrol tahminini düşürdü.

ALTINDA BEKLENTİ YÜKSELDİ

Commerzbank, değerli metaller, Brent ve alüminyum için 2026 yılı için fiyat öngörülerini güncelledi.

Banka, yıl sonu altın fiyatı tahminini 5.000 dolar/ons seviyesine yükseltirken, 2027 sonunda fiyatın 5.200 dolar/ons olmasını bekliyor.

PETROL TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Ana senaryoda savaşın Mayıs ayında sona ereceğini varsayan Commerzbank, Brent petrolün ikinci çeyrek sonunda 90 dolar/varil seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Gümüş için tahminler aşağı yönlü revize edildi. Banka, yıl ortasında fiyatın 80 dolar/ons olacağını, 2026 sonunda ise 90 dolar/ons seviyesine çıkacağını belirtti.

Platin için yıl ortasında 2.100 dolar/ons, yıl sonunda ise 2.300 dolar/ons beklentisi paylaşıldı. Paladyumun ise platin fiyatını takip ederek yıl ortasında 1.600 dolar/ons, yıl sonunda 1.800 dolar/ons seviyesinde olacağı öngörüldü.

Alüminyum için Londra Metal Borsası’nda (LME) fiyat tahmini 3.400 dolar/ton olarak güncellendi. Bu, önceki tahminlere göre 100 dolarlık artış anlamına geliyor.

