Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde dün öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçan bir inek, çarşı merkezinde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Başıboş şekilde bir süre caddede dolaşan büyükbaş hayvan, yönünü dükkanlara çevirerek bir berber ile çay ocağına girmeye çalıştı. Çevredeki esnafın ve vatandaşların şaşkınlık içinde izlediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Panikleyen ineğe müdahale eden çay ocağı işletmecisi Hakan Aktepe, kapıdan uzanarak hayvanın ipini tutmayı başardı. Çevredeki diğer esnafın da yardımıyla güçlükle sakinleştirilen inek, daha sonra sahibine teslim edildi. İneğin kaçış esnasında bir esnafa ait park halindeki motosikleti de devirdiği öğrenildi.