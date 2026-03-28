İngiltere’de tüketiciler ve ekonomi için adil ve sağlıklı bir finansal hizmetler piyasası oluşturmak amacıyla firmaları denetleyen ve kurallar koyan Financial Conduct Authority (FCA), Kasım Garipoğlu’nun ülkede finansal faaliyet göstermesini yasakladı.

FCA’nın 13 Mart 2026 tarihli kararında Garipoğlu’na getirilen yasak gerekçeleri arasında “yanıltıcı bilgi vermek, kara para ile mücadelede kontrolleri zayıflatmak, çalışanlarını suiistimallere teşvik etmek, sahte diploma ve belge düzenlemek, kara para aklama testine kendisi yerine başka birini sokmak” gibi eylemler yer alıyor.

Kasım Garipoğlu, FCA’nın yasağına itiraz ederek mahkemeye başvurdu ancak mahkeme ve temyiz mahkemesi başvurularını reddetti.

‘GERÇEK HAPİS PARASIZLIK’

FCA’nın 105 sayfalık raporunda, Garipoğlu’nun 2013 yılında attığı bir e-postaya yer verilerek, “Benim için gerçek hapislik parasız kalmaktır” ifadeleri kaydedildi.

YASAĞIN GEREKÇELERİ

FCA’nın 13 Mart 2026 tarihli nihai kararında Garipoğlu hakkında verilen men kararının gerekçeleri şöyle açıklandı:

-Garipoğlu, döviz ve türev sözleşmelerinin çevrimiçi ticaretini sunan bir firmanın sahibi.

-Nisan 2012 – Aralık 2022 arasında CEO, yönetici ve yetkilendirilmiş kişi olduğu dönemde, düzenleyici gerekliliklere kayıtsız kaldığı, uyum ve kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıflattığı, çalışma arkadaşları arasında ciddi suiistimalleri teşvik ettiği belirlendi.

-Yasadışı ve düzenlemelere aykırı talimatlara yönelik uyarıları görmezden geldi. Ticari çıkarlarını sürekli olarak düzenleyici gerekliliklerin önüne koydu, olası cezaları iş riski olarak değerlendirdi.

-FCA ve diğer düzenleyicilere kasıtlı olarak yanlış bilgi verdi, sahte belgeler ve diploma düzenledi, hatalı beyanlarda bulundu.

-Bir çalışana kendisiymiş gibi davranıp Güney Afrika düzenleyici kurumu ile görüşmesini sağladı.

Kara para aklama testi yerine çalışanlarına sınav yaptırdı ve sonucu kendi başarısı gibi gösterdi.

‘KURALLARI HİÇE SAYMIŞ’

FCA yaptırım ve piyasa gözetimi ortak icra direktörü Therese Chambers, Garipoğlu için şu değerlendirmeyi yaptı: “Kuralları açıkça hiçe saymış, işini ciddi kara para aklama riskleri doğuracak şekilde yürütmeyi tercih etmiştir. Davranışları, üst düzey pozisyonlardaki kişilerden beklenen standartların çok altındadır. Tüketiciler ve Birleşik Krallık finans sisteminin bütünlüğü için devam eden risk oluşturmaktadır.”

ULUSLARARASI MERCEK ALTINA ALINABİLİR

Uzmanlar, FCA’nın ağır tespitler içeren kararının diğer ülkelerdeki düzenleyiciler için de “kırmızı bayrak” niteliği taşıdığını belirtiyor.

ABD ve Avrupa’daki finansal otoriteler, Garipoğlu’nun bağlantılı olabileceği tüm lisans ve faaliyetleri inceleyebilir.

Uluslararası düzenleyici işbirliği ile bilgi paylaşımı hızlandıkça, benzer yasaklama ve lisans iptali kararları gelmesi olası.

Sahte belge tanzim etme ve kurumları yanıltma eylemleri nedeniyle İngiltere’de Garipoğlu hakkında ceza davaları açılması da gündemde.