Delikanlı dizisinde Miran karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu. Fırat Tanış'ın canlandıracağı duyurulan Miran karakterini bu kez bambaşka bir oyuncunun canlandıracağı öğrenildi.

MİRAN'I CANLANDIRACAK İSİM BELLİ OLDU

Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün yönettiği, Aybike Ertürk'ün yazdığı Delikanlı dizisine Uğur Aslan katılıyor. Miran rolüne hayat verecek oyuncunun Yargı dizisindeki performansı büyük beğeni toplamıştı.





SARP'IN GEÇMİŞTEN GELEN DÜŞMANI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV‘nin OGM Pictures imzalı dizisine başarılı aktör Uğur Aslan dahil oldu. Miran, Sarp’ın (Salih Bademci) geçmişten gelen düşmanı olarak dizide yer alacak. Yusuf’un akıl hocası olarak hikâyede yer alacak.