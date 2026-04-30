Pazartesi sabahı San Diego sahilinde güneşin tadını çıkarmak isteyenler, okyanusun ortasında tüyler ürperten bir doğa olayına tanıklık etti. Cardiff State Beach’teki San Elijo kamp alanı yakınlarında kıyıya vuran dev bir balina leşi, bölgeyi bir anda büyük beyaz köpekbalıklarının "açık büfesine" çevirdi. Fırtınada sürüklenen balina San Diego sahiline doğru ilerlemeye başladı.

BEKLENMEDİK MİSAFİRLERİ GETİRDİ

San Diego cankurtaranları, kıyıya sürüklenen şişmiş bir balina leşini fark edince hemen harekete geçti. Amaç, bu devasa kütleyi kıyıya vurmadan önce açık denize çekerek doğal yollarla çürümesini sağlamaktı. Ancak jet skilerle yapılan bu operasyon, beklenmedik misafirleri de beraberinde getirdi.

SADECE BİRKAÇ METRE ARKADA 'AÇIK BÜFE'

Balina leşi denize doğru çekilirken, kokuyu alan büyük beyaz köpekbalıkları bölgeye akın etti. Cankurtaranlar işlerini yapmaya çalışırken, köpekbalıkları jet skilerin sadece birkaç metre arkasında balinadan dev parçalar kopararak beslenmeye başladı. Solana Beach cankurtaranları durumu şu cümleler ile açıkladı:

“Bu sabah, Solana Beach Cankurtaranları olarak kıyıya sürüklenen bir balina leşine müdahale ettik. Leşin kıyı şeridine çarpmasını önlemek için yerini geçici olarak değiştirdik ve sonunda diğer birimlere teslim ettik. Taşıma işlemi boyunca köpekbalıkları bölgedeki leşle aktif olarak ilgileniyordu. Köpekbalığı görüldüğüne dair uyarı levhaları asıldı ancak şu an için plaj kapatma kararı alınmadı.”

SÖRFÇÜLER İÇİN KIRMIZI ALARM

Olayın ardından Encinitas şehri, su sporlarıyla uğraşanlar ve tatilciler için ciddi bir uyarı yayınladı:. Şehir yönetimi konuya ilişkin “Bu sabah, Cardiff Eyalet Plajı'ndaki San Elijo Kamp Alanı'nın yaklaşık 400 metre açığında yüzen ölü bir balina bulundu. Encinitas cankurtaranları, balina leşini denize çekmek için Eyalet Parkları ekiplerine yardım etti. Bu sırada cankurtaranlar, leşi takip eden bir köpekbalığı gözlemledi. Balina leşi şu anda kıyı şeridinden 1,5 kilometre uzakta, ancak denize girenler önümüzdeki birkaç gün boyunca bu bölgede dikkatli olmalıdır.” açıklamasını yaptı.

BU YAZ ÇOK KÖPEK BALIKLI GEÇECEK

Güney Kaliforniya’da bu sezon köpekbalığı hareketliliği normalin çok üzerinde. Uzmanlar, Pasifik Okyanusu'ndaki "The Blob" olarak bilinen deniz sıcak hava dalgası ve beklenen "Süper El Niño" nedeniyle suların ısındığını belirtiyor. Shark Lab'dan Dr. Chris Lowe durumu şöyle özetliyor:

“Yaklaşık bir ay önce dört buçuk fit (1.3 metre) boyunda bebek beyaz köpekbalıkları görmeye başladık, bu çok erken bir tarih. Bunun basit açıklaması, suyun şu an yılın bu zamanı için alışılmadık derecede sıcak olmasıdır. Buna dayanarak, bu yazın çok 'köpekbalıklı' geçeceğini tahmin ediyoruz.”