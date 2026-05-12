Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini geçiren ve şampiyonluğu Barcelona’ya kaptıran Real Madrid’de sular durulmuyor. Eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Perez, ''Sabah erken kalkarım ve en son yatarım. Çok çalışıyorum. Ben başkanken tüm branşlarda 66 kupa kazandık. Seçimlere müdahale etmek için gölgelerde hareket eden insanlar olduğunu söylüyorlar: Gelip aday olmalarını istiyorum. Başkanlığa aday olmak isteyen varsa olsun, ama gazeteciler aracılığıyla arkamdan konuşup ‘yorgunum’ demesin.'' ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD DEĞERLİ BİR HAZİNEDİR

El Clasico’da Barcelona'ya 2-0 kaybettikleri maçın ardından organize bir saldırı altında olduklarını belirten Florentino Perez, “Gazeteciler neden dünyanın en ünlü kulübüne saldırmaya çalışıyor? Real Madrid CF herkes için bir kazançtır ve futbol dünyasında değerli bir hazinedir. Dünyanın en değerli kadrosuna da sahibiz. Kimsenin başaramadığını başardık. Ama son maçta FC Barcelona’yı yenemediğimiz için şimdi bizi yok etmek istiyorlar. Bu organize bir kampanya.” dedi.