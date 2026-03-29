Formula 1'de Japonya Grand Prix'ini, Mercedes'in 19 yaşındaki pilotu Kimi Antonelli kazandı. Ancak yarışa damga vuran olaylardan biri de Haas'ın 20 yaşındaki pilotu Oliver Bearman'ın 50G'lik korkunç kazası oldu.

Kariyerinin başlarındaki İngiliz pilot Bearman, kontrolünü kaybederek şiddeti 50G olarak ölçülen kazada bariyerlere çarptı. 50G kuvveti, insan vücudunun dayanabileceği sınırların son raddeleri olarak kabul ediliyor.

ARACINDAN KENDİ BAŞINA ÇIKTI

Kazanın ardından Bearman, paramparça olan aracından kendi başına çıkarak izleyenlerin yüreğine su serpti ancak yürürken topalladı ve bacağını tuttu. Sağlık ekipleri, Bearman'a hızla müdahalede bulundu.

FIA DERHAL HAREKETE GEÇTİ

FIA, olayın ardından Formula 1 araçlarında kullanılan yeni enerji sistemleriyle ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığını açıkladı. 2026 değişikliklerinin henüz yeni olduğunu ve daha fazla veri toplanması gerektiği belirtildi.

Nisan ayında yapılacak toplantılarda yeni sistemlerin güvenliliği üzerine çalışmalar yapılacağı belirtildi.