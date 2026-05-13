Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2026 Avis Türkiye Pist Şampiyonası’nın açılış heyecanı hafta sonu İstanbul Park’ta yaşandı. Maxi ve Super gruplarda toplam 25 usta pilotun kıyasıya mücadele ettiği sezonun ilk ayağında, Pepsi ve Doritos'un desteklediği Seda Kaçan, ortaya koyduğu üst düzey performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Texaco Team AMS adına piste çıkan başarılı pilot, sıralama turlarında en iyi dereceyi yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu. Hafta sonu boyunca çizgisini ve hızını koruyarak en hızlı tur sürelerine imza atan Kaçan; ilk yarışı 2. sırada podyumda tamamlarken, büyük bir çekişmeye sahne olan ikinci yarışı ise 4. sırada bitirdi. Kaçan, elde ettiği bu sonuçların ötesinde, sergilediği hız ve pistteki rekabetçi duruşuyla Formula 1 pisti İstanbul Park'ta fark yarattı.

Motor sporları tarihinde birçok ilke imza atan; Türkiye’de yarış kazanan ilk kadın sporcu ve Avrupa şampiyonu ilk Türk kadın pilot unvanlarını elinde bulunduran Seda Kaçan, ülkemizde pist yarışlarının zirvesinde mücadele eden tek kadın pilot olmanın gururunu yaşatmaya devam ediyor.

Seda Kaçan: Şampiyonluğa ulaşmak istiyorum

Sezona güçlü bir giriş yapmanın mutluluğunu yaşayan başarılı pilot, yarışın ardından hedeflerini şu sözlerle ifade etti: “Pole pozisyonundan başlamak ve hafta sonunun en hızlı tur zamanlarını elde etmek benim için çok değerliydi. Hem yarıştığım otomobil hem de İstanbul Park ile ilk sezonum. Hedefim ikisine de hızlı uyum sağlayarak bu performansı yarışlara da yansıtmak ve sezonu şampiyon olarak tamamlamak.”

Seda Kaçan'ın şampiyonluk yolundaki bir sonraki mücadelesine sahne olacak 2026 Avis Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ayağı, 4–5 Temmuz tarihlerinde yeniden TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek.