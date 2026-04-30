En düşük emekli maaşının 20 bin lira, asgari ücretin 28 bin 75 lira, açlık sınırının ise 33 bin lirayı aştığı Türkiye’de, Osmaniye’deki bir semt pazarında vatandaşların yere dökülen sebzeleri topladığını gösteren fotoğraf kareleri, Türkiye Yüzyılı’nda gelinen noktayı gözler önüne serdi. Kadirli ilçesindeki semt pazarından gelen kareler, milyonların maruz bırakıldığı ekonomik koşulların adeta özeti oldu.

Pazar esnafı Adem Doğmuş ise bir kasa patatesi ‘bedava’ yazarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Doğmuş, “Ben öleceğim, toprağın altında yatacağım. Ne vaerirsem o kalır. Garibanlara ver, yesinler” dedi.