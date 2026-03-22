Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Sidiki Cherif, Fransa'da krize neden oldu. Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilen sarı lacivertli ekibin genç yıldızı ve Club Brugge futbolcusu Mamadou Diakhon'da yaşanan sıkıntılar Fransa'yı karıştırdı. L'Equipe'in haberine göre Sidiki Cherif ve Mamadou Diakhon, Fransa U21 Milli Takımı kampına katılamayacak. VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ ASKIDA Fenerbahçe'nin Gine doğumlu yıldzının Fransa Milli Takımı forması giyebilmesi için gereken vatandaşlık işlemlerinin henüz tamamlanmadığı aktarılan haberde Diakhon konusu ise daha geniş işlendi. Mamadou Diakhon'un milli takım tercihini Senegal'den yana kullandığı ve Fransa'nın davetini federasyona bildirmeden reddettiği aktarıldı. İki ismin kampa katılamayacak olmasının kamuoyunda kriz yarattığı ifade edildi.

