Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigette'ten neden tokat yediği hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Paris Match dergisinin siyaset editörü Florian Tardif yeni kitabında "olayın bir şakalaşma olmadığını aksine Emmanuel Macron'un telefonundaki mesajlardan kaynaklandığını" yazdı.

Buna göre Macron, genç ve güzel bir oyuncuyla gizli gizli mesajlaşıyordu. Vietnam gezisinde Macron'un mesajlarını okuyan Brigette, bunu öğrenince deliye dönüp tokadı bastı.

Gazetecinin araştırmasına dayanarak "Ben bu ismi açıkça yazıyorum çünkü Paris içinde pek çok söylenti dolaşıyordu ancak benim yazdıklarım bir dedikodu değildir" dedi.

Fransız gazeticiye göre Macron çiftinin arasına giren kadın ise İranlı ünlü oyuncu Golshifteh Farahani oldu.

MACRON'UN GİZLİ AŞKI

Kitapta paylaşılan iddialara göre Cumhurbaşkanı Macron ile oyuncu arasında aylardır süren platonik bir aşk hikayesi yaşandı.

Tardif kendisine sunulan mesajların içeriğinin oldukça "yoğun" olduğunu ve "çok güzelsin" gibi ifadeler içerdiğini yazdı.

Bu gizli yazışmaların Brigette tarafından fark edilmesi sonrası yaşanan tartışma kameralara yansıyan bir şiddet olayına dönüştü.

Elysee Sarayı önce görüntüleri inkar etse de sonra olayı normal bir çift kavgası gibi göstererek durumu kurtarmaya çalıştı.

GILSHIFTEH KİMDİR?

Golshifteh Farahani bugün uluslararası alanda tanınan en önemli İran asıllı aktrislerden biri olarak kabul ediliyor.

Artık Fransa’da yaşayan sanatçı Leonardo DiCaprio ile birlikte rol aldığı Body of Lies ve Paterson gibi önemli yapımlarla tanınıyor.

Fransız gazetesi Le Parisien tarafından yayımlanan habere göre Brigitte Macron’un yakın çevresi bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

First Lady'nin ekibi Farahani’nin çift arasındaki ilişkide herhangi bir rolü olduğu yönündeki tüm suçlamaları reddettiğini bildirdi.