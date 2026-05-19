UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Almanya temsilcisi Freiburg'da teknik direktör Julian Schuster ve 2 futbolcusu basın toplantısında konuştu.

Freiburg’un Alman futbolcusu Tüpraş Stadı'nın final oynamak için çok güzel bir yer olduğuna değindi. Eggestein, ''Uzun süredir buraya gelmemiştik. Çok canlı ve güzel bir şehir. Final oynamak için çok güzel bir şehir. Takımda güzel serbest vuruş kullananlar var. Takım olarak bu fırsatları gole çevirme ihtimalimiz yüksek. O yüzden güçlüyüz. Finalde böyle imkan olursa büyük faydasını görürüz. Sezon içinde bu durumdan çok faydalandık." dedi.

SCHUSTER KALİTEMİZ YÜKSEK

Teknik direktör Julian Schuster ise, "Geride bıraktığımız birkaç yıl içinde kendimizi farklı durumlarda bulduk. 2. Lig'e düştük ama bugün buradayız ve bir Avrupa finaline çıkıyoruz. Şu an çok büyük bir baskı hissetmiyorum. Büyük bir mutluluk duyuyorum takım sayesinde. Takım gerçekten bana güven aşılıyor, inanıyorlar ve kalitemiz yüksek. Takımın tecrübesi belirleyici olacak. Bazı oyuncuların daha önce final oynamış olmaları önemli. Sezon içindeki performansımız bize gerekli güveni veriyor. Yarın iyi bir ekip ve hoca kadrosuyla sahaya çıkacağız." diye konuştu.

EMERY’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Avrupa Ligi'nin kralı olduğunu söyleyen Alman teknik adam, "Duyduklarım, bildiklerim, okuduklarım her zaman kendisinin iyi bir planı olduğuna işaret ediyor. Bizim birçok maçımızı izlemiştir ve mükemmel bir hazırlık yapmıştır. Yüz ifadesi, beklentilerinin ne olduğunu, nasıl bir enerji içinde olduğunu anlatıyor. Bu tür hocaların tecrübelerine kulak vermek, futbolla ilgili düşüncelerini analiz etmek, takım nasıl yönetilir gibi konularda anlattıklarını dinlemek önemli. Daha iyi bir hoca olmak için elimden geleni yapıyorum. Bunun içinde böyle hocalarla iletişim içinde olmak da var. Önemli olan bu hocalardan yeni şeyler öğrenmek. Kendisi çok tecrübeli bir isim. Böyle anlarda söylediklerine kulak asmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNTER: DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Tecrübeli oyuncu Christian Günter de maçı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti: "Çok özel bir an. Çok büyük bir beklenti söz konusu. Stada girince bir an önce maçı oynamak istiyorsunuz. Yarın takım olarak bizim için özel bir gün olacak. Dört gözle beklediğimiz bir gün. Günün sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz. Eğer kazanırsak tarihimizin ilk kupası olacak. Çok özel bir zafer olur. Hayalimizi gerçekleştirmek için kulüp ve taraftar için elimizden geleni yapacağız. Kariyerimizin en önemli maçlarından birini oynayacağız. Maçın her anında sakin kalmak ve paniklememek gerekiyor. Her fırsatı gole çevirmektense daha akıllı bir strateji izlemek gerekecek. Sezon içinde çok çalıştık. Yarın sahada tüm bu çalışmanın emeklerini ortaya koyacağız. Personelimiz, hocamız maçın zor anında yardımcı olarak yanımızda olacaklardır. Önemli olan iyi futbol oynamak, heyecanlanmamak yarın bizim için önemli bir unsur olacak."