Kaza, Esentepe Mahallesi’nde TIR garajı önünde meydana geldi. Çorum’dan gübre taşıyan kamyonun, Kızılcaören mevkisinden itibaren fren arızası yaşadığı ve yaklaşık 5 kilometre boyunca kontrolsüz şekilde ilerlediği iddia edildi.

İlçe girişindeki ışıklara gelen kamyon, burada bekleyen öğrenci servis minibüsüne çarptıktan sonra Karayolları’na ait kamyonet ile boş olduğu öğrenilen bir yolcu minibüsüne de çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Bahçekonak Mahallesi’nden öğrencileri taşıyan servis minibüsü, yol kenarındaki sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bahçesine savruldu.

Kontrolden çıkan kamyon, son olarak bir TIR’a çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.