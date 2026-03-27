Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Batman-Siirt kara yolunda denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasına yaklaşan şüpheli bir taksiyi durduran ekipler, araçta müşteri olarak seyahat eden B.H.'nin eşyalarında ve üzerinde arama yaptı.
Yapılan kontrollerde, eritilerek külçe haline getirilmiş ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan altınlarla yakalanan şahsın kimlik sorgulamasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Şüpheli B.H.'nin, Makedonya 1'inci Futbol Ligi'nde mücadele eden bir kulübün başkanı olduğu tespit edildi. Kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan altınlara el konulurken, gözaltına alınan kulüp başkanı hakkında yasal işlem başlatıldı.