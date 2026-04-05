FIFA, teknik direktörlere maç başı en az 2 "challenge" hakkı getirmeyi düşünüyordu. Bu karar Kanada’da ilk kez test edildi.

Forge FC ile Atletico Ottawa arasındaki oynanan maçta ev sahibi ekibe verilen penaltıya Atletico Ottawa teknik direktörü itiraz etti ve hakeme giderek resmen itiraz hakkını kullandı.

Tenis ve voleyboldan aşina olduğumuz bu sistemin futbola entegre edilmiş hali olan "Challenge" hakkı sonrası, hakem monitöre giderek pozisyonu yeniden inceledi. Hakemin kararı değişmezken ‘Challenge hakkı’ ilk kez denenmiş oldu.