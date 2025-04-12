Ünlü fenomen Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ocak ayında ilişkisini bitirdiği binicilik sporcusu Berk Çetin'in kendisini sistematik şekilde taciz, tehdit ve darp ettiğini belirterek "Daha önce evime girmeye çalıştı, kapı zorladı, siteye kurye kılığında girip beni takip etti, şoförümü dövdü. Uzaklaştırma kararı aldım, 5 kez ihlal etti. Üyesi olduğum spor kulübünün restoranında dün yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporuyla ve kamera kayıtlarıyla savcılığa başvurdum" dedi.

"ARTIK DAYANAMIYORUM"

Ünlü fenomen daha sonra yüzünü paylaşıp "Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan spor kulübünün kamera kayıtlarında Berk Çetin'in Danla Bilic'in oturduğu masanın başında beklediği ve ortamdan uzaklaşmak isteyen fenomeni durdurdup şiddet uyguladığı görülüyor.

Bu arada Berk Çetin'in gözaltına alındığı öğrenildi.

"ARTIK YORUM YAPMAYIN"

Öte yandan futbolcu Berk Çetin, Danla Bilic'in eski sevgilisi zannedildi. Instagram hesabından paylaşım yapan ve duruma açıklık getiren futbolcu Berk Çetin, şu ifadeleri kullandı:

""Herkese iyi akşamlar. Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim, herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Artık hesabıma yorum yapmayın."