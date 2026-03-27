Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin en kritik görgü tanıklarından biri olan prodüktör Yalçınay Yıldız’ın ifadesine ulaşıldı.

Olay sırasında araçta bulunan üç kişiden biri olan Yıldız, yaşananları şöyle anlattı:

(Prodüktör Yalçınay Yıldız)

'AYNI EVDE KALDIK'

“Canbay da Kubilay da 3-4 yıllık arkadaşlarım. Aleyna Kalaycıoğlu da eski arkadaşım. Yaklaşık 2-3 ay önce aynı evde kalmaya başladık. Ben hem Vahap’ın hem Aleyna’nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum.”

(Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu)

'AYRILDILAR AMA GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİK'

Yıldız, çiftin kısa süre önce ayrıldığını ancak iletişimin sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Aleyna ile Vahap iki yıldır sevgiliydi, 2 hafta önce ayrıldılar. Ben prodüktörlük yaptığım için ikisiyle de görüşmeye devam ediyordum. Aleyna’nın kayıtlarını Tatlısu’daki stüdyoda alıyorduk.”

(Alaattin Kadayıfçıoğlu)

'GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA HİÇBİR TARTIŞMA OLMADI'

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre olay öncesinde yaşanan iletişimi anlatan Yıldız, herhangi bir gerginlik olmadığını vurguladı:

“18 Mart’ta kayıt için sözleştik. 19 Mart’ta Vahap, Aleyna’nın başka biriyle ilişkisi olduğunu duyunca çok üzüldü. Ben de Aleyna’yı arayıp sordum, ‘Tanımıyorum’ dedi. Bunun üzerine Vahap’a ‘Gel konuşun’ dedim. Kubilay da bizimle gelmek istedi.”

“Aleyna’yı aradım, açmadı. Sonra stüdyoyu aradım. Aleyna telefona geçti, yemekte olduklarını söyledi. Daha sonra beni görüntülü aradı. Bu sırada Vahap ve Kubilay’ı görmedi. Ardından annesi telefonu alıp ‘Herkes haddini bilecek’ dedi. Ben de konuşmayı kapattım. Bu süreçte ne ben ne de Vahap herhangi bir tehditte bulunmadık. Tek amacımız iki arkadaşımızı barıştırmaktı.

(Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı)

'ARAÇ İÇİNE RASTGELE ATEŞ ETTİ'

Saldırı anını anlatan Yıldız, olayın aniden geliştiğini ifade etti:

“Saat 23.00 sıralarında biri Vito tarzı, diğeri sportif iki araç geldi. Sportif araçtan beyaz giyimli, gözlüklü bir kişi indi. Belinden silah çıkardı ve ön yolcu camına vurdu. Kapıyı açıp ‘Bir daha sizi burada görmeyeceğim’ dedi ve araç içine rastgele ateş etmeye başladı. O sırada Kubilay ‘Vuruldum’ diyerek karnını tuttu.”

'SİLAH KENDİLİĞİNDEN PATLADI' DEMİŞLERDİ

Yıldız, saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığını belirterek şunları kaydetti: “Ateş eden kişi tekrar araca binerek diğer araçla birlikte uzaklaştı.” Kalaycıoğlu ve Kadayıfçıoğlu ifadelerinde "Silah kendiliğinden patladı" demişti.