Japonya’nın hipersonik silah kapasitesini artırmayı hedefleyen Yerli Yüksek Hızlı Süzülme Füzesi (HVGP) programı, ABD’den gelen yeni destek onayıyla stratejik bir ivme kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın test ve lojistik süreçlerini kapsayan yaklaşık 340 milyon dolar değerindeki ekipman ve hizmet satışına yeşil ışık yaktı.

Bu hamle, Mart 2025’teki benzer onay sürecinin ardından Washington’dan gelen ikinci büyük destek paketi olarak kayıtlara geçti.

769 MİLYON DOLARLIK DEV KAYNAK AYRILDI

Teknik altyapısı Mitsubishi Heavy Industries tarafından şekillendirilen HVGP sistemi, katı yakıtlı bir roketle yüksek irtifaya taşındıktan sonra ayrılan ve hedefe hipersonik hızlarla süzülerek yönelen bir teknolojiye dayanıyor.

Japonya Savunma Bakanlığı, 1 Nisan’da başlayacak yeni mali yıl bütçesinde bu projenin geliştirilmesi ve operasyonel hale getirilmesi için yaklaşık 769 milyon dolarlık dev bir kaynak ayırdı. Sistemin ilk varyantı olan Block 1’in bu yıl içinde 500 kilometre menzille envantere girmesi planlanırken, 2030 yılına kadar menzilin 3 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor.