Pentagon, 2021 yılında askıya aldığı elektromanyetik silah programını (railgun) yüksek maliyetli füze savunma sistemlerine alternatif olarak yeniden başlattı. New Mexico'daki White Sands test sahasında gerçekleştirilen son denemeler, savaş gemilerinin mühimmat kapasitesini ve vuruş gücünü kökten değiştirecek veriler sağladı. Geleneksel kimyasal iticileri tamamen reddeden bu sistem, elektrik enerjisiyle oluşturulan Lorentz kuvvetini kullanarak mermiyi Mach 7 hızının ötesine fırlatıyor.

BARUTSUZ VE PATLAYICISIZ İMHA GÜCÜ

Sistemin en büyük özelliği, fırlatılan merminin içerisinde herhangi bir patlayıcı madde barındırmamasıdır. Mach 7 gibi ekstrem hızlara ulaşan metalik mermi, hedefle temas ettiği anda açığa çıkan devasa kinetik enerji sayesinde imha işlemini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 100 deniz mili mesafedeki düşman gemilerini, balistik füzeleri ve uçakları etkisiz hale getirebilen bu teknoloji, mühimmatın depolanması sırasında oluşabilecek patlama risklerini de tamamen ortadan kaldırıyor.

MİLYON DOLARLIK FÜZELERE UCUZ ALTERNATİF

Elektromanyetik silahların yeniden gündeme gelmesindeki temel motivasyon, modern savaş alanındaki sürdürülebilirlik ve maliyet dengesidir. Mevcut hava savunma füzelerinin birim maliyeti milyonlarca doları bulurken, elektromanyetik mermiler oldukça ucuz metalik elementlerden üretiliyor. Bu teknoloji sayesinde bir savaş gemisi, sınırlı sayıdaki pahalı füzeler yerine yüzlerce düşük maliyetli mermi taşıyarak yoğun saldırıları püskürtme kapasitesine ulaşıyor.

DENİZDEKİ ÜSTÜNLÜK ELEKTROMANYETİK SİSTEME BAĞLI

ABD Savunma Bakanlığı, klasik silah sistemlerinin teknik ve ekonomik verimlilik sınırına ulaştığını değerlendiriyor. White Sands testlerinin başarıyla tamamlanması, Pentagon’un önümüzdeki on yıllarda denizlerdeki hakimiyetini bu yeni nesil yüksek hızlı fırlatma sistemlerine bağladığını gösteriyor. Sistem, özellikle düşmanın hava savunma stoklarını eritmek amacıyla yaptığı sürü saldırılarına karşı en etkili çözüm yolu olarak görülüyor.