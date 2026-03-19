Dünya ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 20. güne girildi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğü saldırılarda İran tarafında 19 günde ölü sayısı bini aştı ABD tarafında ise 150'nin üzerinde askerin yaralandığı duyuruldu.
SİRENLER YENİDEN ÇALDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.
İRAN FÜZELERİ ART ARDA ATEŞLEDİ
İran, İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Irak'taki ABD hedeflerine art arda füzeleri ateşledi. Birçok bölgeden patlama sesleri geliyor.