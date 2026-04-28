Konya'nın Karatay ilçesindeki Kocatepe İlkokulu’nda yaşandığı öne sürülen olay, eğitim ortamlarında güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İddiaya göre 8 yaşındaki Huzeyfe Gül, sınıf içinde veli, anne ve babaanne tarafından darp edildi. Olayın ardından baba hakkında ev hapsi kararı verilirken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OKULDAKİ GERİLİM ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Huzeyfe Gül’ün annesi Fatma Gül, olay günü eşinden gelen telefon üzerine okula gittiklerini belirterek, ilk anda sıradan bir tartışma yaşandığını düşündüğünü ancak müdür yardımcısının odasında ağlayan oğlunu görünce durumun ciddiyetini fark ettiğini söyledi.

“Çocuğumun yüzü kıpkırmızıydı, yanında bir kız öğrenci de ağlıyordu. Hemen hastaneye götürdük” diyen anne, Konya Şehir Hastanesi’nden darp raporu aldıklarını ve ardından şikâyetçi olduklarını aktardı.

İddiaya göre Huzeyfe Gül sınıf ortasında saçından tutulup sürüklendi, yüzüne ve ensesine darbeler aldı, vücudunun çeşitli yerlerine tekmeler atıldı. Anne Gül, ertesi gün çocuğun baş ve kulak bölgesinde darp izleri tespit edildiğini, tomografi çekildiğini ve kulak boşluğunda darbe saptandığını belirtti.

“SAÇINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİLER”

Anne Fatma Gül, olayın ayrıntılarını diğer öğrencilerden öğrendiklerini ifade ederek, şüphelilerin sınıfa girip kapıyı kapattığını, çocukları tehdit ettiğini ve oğlunu darp ettiğini öne sürdü. Aynı olayda bir kız öğrencinin de fiziksel şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Olay sırasında sınıftaki öğrencilerin korkudan müdahale edemediğini belirten Gül, çocuklara “Sesinizi çıkarırsanız sizi polise şikâyet ederiz” denilerek gözdağı verildiğini ileri sürdü.

Gül, “Çocuklar uzun süre konuşamadı, psikolojileri etkilendi. Benim oğlum hâlâ olayın şokunu yaşıyor” dedi.

“OKUL YÖNETİMİ UYARILMIŞTI” İDDİASI

Ailenin aktardığına göre bazı veliler, söz konusu kişilerin okula girdiğini görerek yönetimi uyardı. Ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı ve şüphelilerin rehberlik görüşmesi bahanesiyle okula giriş yaptığı iddia edildi.

Fatma Gül, “Göz göre göre gelen bir olaydı, önlenebilirdi” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin şikâyeti üzerine başlatılan adli süreçte, şüpheli baba hakkında ev hapsi kararı verildi. Anne ve babaanne ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Aile, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ederken Fatma Gül, “Çocuğuma ne olduysa ortaya çıkarılsın. Bu sadece benim oğlum için değil, hiçbir çocuğun böyle bir travma yaşamaması için” ifadelerini kullandı.