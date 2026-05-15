İstanbul'da Galata Köprüsü üzerinde bir ayakkabı boyacısı iki turist kadının ayakkabısını boyamak için çevirdi. Ancak iki kadın da spor ayakkabı giymişti. Yine de boyacı para talep etmek için kadınlardan birinin ayakkabısıyla ilgilenmek istedi.

TURİSTİ, TURİST UYARDI

O sırada Rus olduğu tahmin edilen erkek bir turist kadınların yanına gitti. Önce 'Rusça anlıyor musun?' diye sordu. Kadın ise, "Hayır, Polonyalıyım' dedi.

'BUNLAR DOLANDIRICI, SAHTEKAR'

Erkek turist, Rusça 'Bunlar dolandırıcı, sahtekar' dedi. Kadın turist ise şaşkınlığını gizleyemedi. Erkek turistin, kadınları uyarıp video kaydı aldığını gören boyacılar duruma sinirlenerek, "Sen Rus musun? S... git" diye küfürler etmeye başladı.

Daha sonra boyacılar erkek turistin kayıt almaya devam ettiğini görünce el hareketleri yaptı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sosyal medyada yayılınca emniyet harekete geçti. Polis tarafından kimliği belirlenen şüpheliler V.A. (25) ve T.P. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı.