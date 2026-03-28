İstanbul'da, Galata Kulesi'nin mülkiyetiyle ilgili görülen davada İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kulenin kendi adına tescil edilmesi yönündeki talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Alınan bu kararla tarihi mirasın; tapu, kadastro ve arşiv belgelerinde açıkça belirtildiği üzere Kule-i Zemin Vakfı'na ait olduğu ve mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmeye devam edeceği hukuken kesinlik kazandı.
Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yer alan tarihi yapının, 1900 tarihli tapu ve 1943 tarihli kadastro kayıtlarında söz konusu vakıf adına kayıtlı olduğu dava sürecinde belgelendi. Vakfın 1923 yılında mazbut vakıflar arasına alındığı ve kulenin bu tarihten itibaren ilgili mevzuat gereği Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare edildiği belirtildi.
2009 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen Galata Kulesi'nin, 2019 yılında da Vakıflar Kanunu kapsamında yeniden Kule-i Zemin Vakfı adına tescil edildiği vurgulandı